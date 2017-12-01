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В Северодонецке состоится большая новогодняя дискотека

Вчера, 17:49 citynews.net.ua | Напечатать

В Северодонецке Луганской области, 31 декабря, состоится большая новогодняя дискотека. Афиша данного мероприятия опубликована в Фейсбуке.

Праздничная дискотека, а также искромётное Fire-Show начнутся в 23:00 31-го декабря на площади Победы. Организаторы: "Ассоциация молодёжи Луганской области" и общественная организация "Dream Town".

В новогоднюю ночь северодончан и гостей города будут развлекать зажигательные диджеи.

"Зажигательные диджеи, пиротехника, Fire-Show, много звука и света", - говорится в объявлении.

Добавим, мероприятие пройдет под патронатом председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.


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