В Северодонецке состоится большая новогодняя дискотека

В Северодонецке Луганской области, 31 декабря, состоится большая новогодняя дискотека. Афиша данного мероприятия опубликована в Фейсбуке.

Праздничная дискотека, а также искромётное Fire-Show начнутся в 23:00 31-го декабря на площади Победы. Организаторы: "Ассоциация молодёжи Луганской области" и общественная организация "Dream Town".

В новогоднюю ночь северодончан и гостей города будут развлекать зажигательные диджеи.

"Зажигательные диджеи, пиротехника, Fire-Show, много звука и света", - говорится в объявлении.

Добавим, мероприятие пройдет под патронатом председателя Луганской областной государственной администрации - руководителя областной военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.