В Москве задержали оппозиционера Илью Яшина

Полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина в Москве. Об этом сам Яшин сообщил в Твиттере.

"Меня задержала полиция рядом с домом. Везут в ОВД Красносельского района в сопровождении пятерых (!) сотрудников", - написал он.

Как сообщалось ранее, 24 декабря Яшин организовал акцию "День свободных выборов". Акция была запланирована как районный праздник, однако мэрия, а вслед за ней прокуратура и Мосгорсуд объявили ее незаконной. Полиция обещала пресечь ее проведение. В итоге мероприятие прошло без задержаний. После акции на Яшина составили протокол об административном правонарушении.

На следующий день после акции домой к родителям оппозиционера пришли полицейские. По словам самого Яшина, полицейские не объяснили, в связи с чем разыскивают его, а лишь сказали, что им поручено установить его местонахождение.