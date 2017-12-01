Освобожденные из плена на Донбассе получат по сто тысяч гривен

В Кабинете Министров Украины подготовили проект постановления, согласно которому все освобожденные из плена на Донбассе заложники получат по 100 тысяч гривен от государства.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"Наше предложение в том, чтобы дать каждому из тех, кого вчера освободили по 100 тысяч гривен", - заявил Рева. По его словам, всем заложникам, которые были официально трудоустроены до того, как попали в плен в Донбассе, будет зачислен трудовой стаж. Напомним, вчера, 27 декабря, с тюрем боевиков были освобождены 73 украинца, которые незаконно содержались в ОРДЛО.