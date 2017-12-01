За два дня пиротехники проверили 65,45 гектаров территории местности на Луганщине

Пиротехнические расчеты Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили 65,45 гектаров местности на Луганщине в течение двух суток.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Так, за сутки 26 декабря пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 30,2 га местности в Попаснянском, Новоайдарском районах и в г. Станица Луганская, где обнаружено и изъято 31 единица взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 2 минометных мины, 2 ручных гранаты и 25 единиц других взрывоопасных предметов.

За прошедшие сутки, 27 декабря, пиротехники проверили 35,25 га местности в Попаснянском и Новоайдарском районах, где была обнаружена и изъята 1 единица взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд.