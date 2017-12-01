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НГУ и Минобороны досрочно получили партию бронемашин "Варта", которые отправят в АТО

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

НГУ и Минобороны досрочно получили партию бронемашин "Варта", которые отправят в АТО В распоряжение Министерства обороны Украины и Национальной гвардии Украины сегодня, 28 декабря, передается очередная партия бронемашин "Варта" с усиленной противоминной защитой.

Об этом заявил директор конструкторско-производственного предприятия "Українська бронетехніка" Александр Кузьма сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы сдаем очередную партию для Нацгвардии и Министерства обороны Украины вовремя и в срок. Эти автомобили отправляются сразу в зону боевых действий. Предыдущая партия автомобилей уже более полугода эксплуатируется успешно.

У многих автомобилей уже пробег от 15 до 30 тысяч километров. Для броневика это очень хороший пробег.  Каждый автомобиль проходит заводские испытания минимум 150 километров по бездорожью и 500 километров по шоссе", - заявил директор предприятия. Кузьма также пояснил, что "Варта" - это бронемашина с усиленной противоминной защитой класса MRAP (mine resistant ambush protected), автомобиль способен защитить экипаж при подрыве на мине 6 кг (в тротилловом эквиваленте) как под колесом, так и под днищем.

"В нашей компании много сотрудников, прошедших службу в зоне боевых действий. Поэтому их главная цель сделать качественный продукт для военных, которые нас защищают. Наше предприятие усилило технологический процесс, благодаря чему  можем сдавать автомобили намного раньше", - отметил Кузьма. По словам директора предприятия, "Українська бронетехніка" сделала все возможное, чтобы досрочно сдать первую партию автомобилей "Варта" для Минобороны на полгода раньше.

"Если сравнивать эти автомобили по качеству и цене с иностранными производителями, то по качеству "Варта" значительно лучше. Это объясняется также повышенными требованиями наших военных в зоне АТО. На каждом этапе мы этот автомобиль совместно (с военными, - ред.) разрабатывали и модернизировали. И сейчас, можно сказать, что аналогов такого автомобиля нет. Если сравнивать по цене, то "Варта" минимум в два раза дешевле, чем иностранные образцы", - отметил Кузьма. Директор предприятия напомнил, что "Українська бронетехніка" совместно с Нацгвардией разработала новый вид бронеавтомобиля "Варта-Новатор", который будет использоваться для спецподразделений Нацгвардии. На прошлой неделе он успешно прошел демонстрационные испытания. 


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