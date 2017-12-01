В Северодонецке частично перекроют автодороги

Движение автотранспорта будет перекрыто по обе стороны проспекта Центрального от проспекта Гвардейского до улицы Маяковского, передает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Так, в связи с проведением торжественных мероприятий на площади Победы по случаю принятия присяги на верность украинскому народу полицейских Луганской области 29 декабря с 09.00 до 13.00 будет перекрыто движение автотранспорта по обе стороны проспекта Центрального от проспекта Гвардейского до улицы Маяковского.