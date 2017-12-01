В Кремле исключают обмен осужденных в РФ украинцев в рамках минских соглашений

Российские власти исключают возможность обмена осужденных в РФ украинцев в рамках минских соглашений, так как они не считаются пленными.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

"Что касается ряда лиц, которые осуждены здесь в России, то, безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами.

Они осуждены в России по российскому законодательству. В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне, и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - отметил Песков.