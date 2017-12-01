Глава «ДНР» обсудил с патриархом Кириллом введение «уроков духовности»

Помимо вопроса освобождения пленных на встрече с патриархом Русской православной церкви Кириллом обсуждался вопрос религиозного воспитания на неподконтрольной украинским властям части Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Юнион» рассказал глава группировки «ДНР» Александр Захарченко.

«Также мы обсудили и другие вопросы. Основной вопрос – религиозное воспитание на территории ДНР. Обсудили введение уроков духовности в школах, техникумах и вузах и ряд вопросов нравственного характера», – заявил он.

Кроме того, Захарченко предположил, что «ДНР» удастся наладить «более тесную» работу с РПЦ.

Встреча глав «ДНР» и «ЛНР» с Кириллом состоялась 25 декабря. Также на встрече присутствовал украинский политик и переговорщик в Минске Виктор Медведчук.