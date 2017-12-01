В ОРДЛО прибыли пропагандисты Кремля для обеспечения провокаций в праздники

Съемочным группам центральных телеканалов РФ поставлена задача снять на оккупированном Донбассе серию репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В ряде частей и подразделений «1-го АК ДНР» приказами командиров отменены увольнения в период с 1-го по 8-е января 2018 г, что вызвало крайнее недовольство среди боевиков», - написал нардеп.

По его словам, командование оккупантов объясняет запрет на увольнения «готовностью ВСУ под прикрытием перемирия перейти в наступление».

«Характерно, что данный запрет на увольнения в «1-м АК ДНР» «совпал» с прибытием на Донбасс нескольких съемочных групп российского ТВ общей численностью около 30 человек. Перед съемочными группами стоит задача фиксации и подготовки репортажей о «грубом срыве перемирия украинскими войсками», - сообщил Тымчук.

По данным группы ИС, среди прибывших российских телевизионщиков уже идентифицированы съемочные группы телеканалов «Россия 24» и «ОРТ».

Тымчук уточнил, что сейчас тележурналисты «Россия 24» пребывают в оккупированной Горловке, а их коллеги с «ОРТ» - в Донецке.

«В связи с этими «подготовительными мероприятиями», в новогодние и рождественские праздники не исключены вооруженные акции со стороны оккупационных войск с целью провокации ВСУ на открытие ответного огня с обвинениями в «срыве перемирия»», - подчеркнул координатор группы ИС.