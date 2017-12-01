ТКГ по Донбассу продолжит работу над обменом пленными

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе продолжит работу над дальнейшим обменом пленными.

Об этом заявил представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма, передает в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Переговоры и консультации по этому вопросу (обмену пленными, - ред.) продолжались практически с начала войны…Трудно объяснить, насколько сложным и изнурительным был этот процесс, сколько усилий было потрачено для того, чтобы люди вернулись к своим родным и близким. Сейчас мы видим, что все было не зря и это вдохновляет к тому, чтобы продолжить нашу работу", - заявил Кучма.