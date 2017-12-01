В РФ озвучили условия возвращения своих офицеров в СЦКК

В российском МИД рассказали об условиях, при которых возможно возвращение российских офицеров в состав Совместного центра координации и контроля режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсант".

По его словам, российские офицеры регулярно дискриминировались своими украинскими коллегами.

"Это не было внезапным решением. Мы направили в МИД Украины четыре ноты с требованием прекратить ущемление прав наших офицеров, находящихся на украинской территории. Тем более что сам СЦКК был создан по инициативе Киева в 2014 году. Подразумевалось, что в этом центре будут работать и представители Донецка и Луганска, но в 2015 году Киев отторг их. А позже начал унижать и наших офицеров. Это касается бытовых вопросов, досмотров на границе (вплоть до раздевания), да и человеческого общения. Терпеть это было невозможно, никаких ответов на наши ноты мы не получили, поэтому было принято оправданное решение отозвать оттуда наших офицеров", - не привел никаких конкретных фактов дискриминации дипломат.

На вопрос возможен ли возврат российских офицеров СЦКК на Донбасс, он ответил: "В нашей жизни ничего невозможного нет, но для этого надо изменить позицию Киева, сделать так, чтобы условия были гарантированными, а не зависели от воли какого-то украинского политика. Это должен быть международно утвержденный кодекс отношения к нашим офицерам".

Как сообщалось ранее, российские офицеры, входившие в состав СЦКК, 19 декабря вечером выехали из Украины.