В Белолуцке пожарные вытянули парня из горящей бани

Сообщение о возгорании бани в поселке Белолуцк Новопсковского района поступило 26 декабря в 20:50 в Службу спасения "101", передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным происшествиям в Луганской области.

Спасателями на месте происшествия было установлено, что горит тамбур в бане. При проведении разведки, пожарными спасен 18-летний парень, который получил ожоги нижней конечности. Мужчине была оказана домедицинская помощь до прибытия медиков скорой помощи.

Пожар, который повредил стену тамбура на площади 2 м. кв. локализован в 21:25 и ликвидирован в 21:34. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

К ликвидации пожара привлекались 4 человека личного состава на пожарной автоцистерне