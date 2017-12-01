В ОБСЕ призывают обеспечить достойные условия при обмене пленными на Донбассе

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе, посол Мартин Сайдик призвал обеспечить достойные условия при обмене заложниками. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте ОБСЕ.

Сайдик приветствовал тот факт, что стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами 27 декабря 2017 года. "Это является тем важным шагом, которого так ждали как заключенные, так и их семьи. Данный гуманитарный жест имеет еще большее символическое значение в период Рождественских и Новогодних праздников", - отметил он.

"Я призываю стороны обеспечить достойные условия и выразить уважение к каждому человеку, подлежащему обмену",- говорится в заявлении.

Как сообщалось ранее, на 27 декабря запланирован обмен заложниками между украинской стороной и ОРДЛО.