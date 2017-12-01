Пограничники перешли на усиленный вариант несения службы

Пограничники перешли на усиленный вариант несения службыСегодня, 14:15
Государственная пограничная службы Украины усилила контроль на границе, пунктах пропуска и контрольных пунктах въезда/выезда на время новогодних праздников.
Об этом заявил первый замглавы ведомства Василий Серватюк, передает пресс-служба МВД Украины.
По словам Серватюка, на сегодняшний день ситуация на границе остается стабильной.
Он также добавил, что граница охраняется в усиленном режиме, а в пунктах пропуска и на КПВВ осуществляется углубленный контроль.
"Госпогранслужба усилила меры в отношении лиц категорий риска, с которыми проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия, направленные на выявление причастности к террористической деятельности, перемещения оружия", - добавил Серватюк.