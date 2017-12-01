Россия останется в «минской группе» в 2018 году

Делегация России в Контактной группе в Минске будет добиваться от сторон конфликта между Донбассом и Украиной полного освобождения пленных.

Об этом заявил постпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов, передает РИА Новости.

«Планируемый обмен удерживаемыми сторонами конфликта на Донбассе людьми — это первый этап. Российская делегация в контактной группе будет добиваться от сторон конфликта выполнения их обязательств по полному освобождению удерживаемых несмотря на любое возможное противодействие. Контактная группа работает, и будет работать по обмену всех удерживаемых лиц», — сказал он.

По словам Грызлова, в 2018 году российская делегация в контактной группе по Донбассу намерена продолжать системную реализацию Минских соглашений.

«Для этого необходимо приступить к решению политических вопросов. Включая ключевой — введение особого статуса Донбасса по формуле Штайнмайера и амнистию. В экономической сфере мы будем настаивать на полном снятии экономической и транспортной блокады Донбасса. В сфере безопасности — на реальном и стабильном разведении сил от линии соприкосновения, соблюдении режима прекращения огня с жёсткой дисциплинарной ответственностью для его нарушителей», — подытожил он