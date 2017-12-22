В Луганской области на пожаре дома погибли 2 человека

В Луганской области 24 декабря 2017 года в 14:34 стало известно о пожаре в г. Лисичанск, на ул. Р. Люксембург, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-центр областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В ходе тушения пожара и разбора конструкций спасателями были обнаружены тела 58-летнего мужчины и 50-летней женщины без признаков жизни. Пожар был локализован в 15:09 и ликвидирован в 16:14", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, к ликвидации возгорания были привлечены 6 спасателей и 2 пожарные автоцистерны. Причина пожара устанавливается.