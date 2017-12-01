Украина не должна платить за газ поставляемый РФ в оккупированные Луганск и Донецк - Стокгольмский суд

НАК Нафтогаз Украины не должна платить за газ, поставленный Газпромом на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение вынес Стокгольмский арбитраж, сообщили в Нафтогазе.

"Стокгольмский арбитраж указал, что Нафтогаз не должен платить за объемы газа, которые якобы были поставлены на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей… Будущие поставки на указанные территории не затронут Нафтогаз до прекращения оккупации территорий на Востоке Украины. В любом случае такие поставки не будут зачислены в ежегодные контрактные объемы", - отметили в НАК.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что Газпром продолжает выставлять счета за поставленный на временно оккупированный Донбасс газ. Эта сумма достигла $1,3 млрд за весь период оккупации.

Сегодня Нафтогаз сообщил, что выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.