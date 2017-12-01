Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Украине прошли успешные испытания собственного ракетного комплекса "Ольха".

Об этом украинский глава рассказал в Twitter.

"Приветствую всех украинцев с успешным испытанием украинского ракетного комплекса "Ольха", - заявил Порошенко. По словам президента, он сегодня получил доклад, что все четыре выпущенные ракеты комплекса попали в цель. Отметим, "Ольха" является украинским проектом по созданию ракетного комплекса с корректируемым боеприпасом. Комплекс разработан на основе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Впервые о проекте Порошенко заявил 27 января 2016 на заседании СНБО.