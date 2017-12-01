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Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова

Вчера, 23:46 citynews.net.ua | Напечатать

Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и БоголюбоваВысокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

В сообщении говорится, что "ПриватБанк" начал судебное разбирательство в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат или находятся под их контролем", - говорится в сообщении.

"Приказ об аресте активов был выдан на основании детальных доказательств, предоставленных суду, из которых следует, что господа Коломойский и Боголюбов путем проведения ряда незаконных операций вывели из банка почти 2 млрд. долл. США, в результате чего, средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем", - сообщает пресс-служба.

Также отмечается, что с помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл США, с учетом процентов.

"ПриватБанк уверен в том, что английский суд рассмотрит иск справедливо и объективно, а также, что он сможет добиться успеха и вернет средства, которые были незаконно с него выведены", - отмечают в банке.


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