Более 10 международных организаций окажут поддержку Донбассу в следующем году

Программа развития ООН и еще 10 международных организаций продолжат оказывать поддержку востоку Украины в программах экономического развития и социальной безопасности.

Об этом заявил директор ПРООН в Украине Янтомас Химстра на национальном форуме социальной сплоченности и общественной безопасности, - сообщает УНН.

«Мы осуществляем эту работу совместно с 10 другими международными партнерами, и мы получили заверения от них, что они будут продолжать работать с нами как в следующем году, так и в последующие годы», - сказал Химстра.

По его словам, основными программами, направленными на экономическое развитие, является предоставление грантов и микрогрантов малым и средним бизнесам.

Также перспективным направлением директор ПРООН в Украине считает поддержку Донецкой и Луганской областей в процессе проведения децентрализации