В Минске договорились об очередном прекращении огня

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом "режиме тишины" в зоне боевых действий, начиная с полуночи 23 декабря.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер, - пишет "112".

По ее словам, трехсторонняя контактная группа, с участием представителей ОРДЛО, подчеркнула необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками.

ТКГ подтверждает их приверженность сторон "соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 года по киевскому времени", - написала Олифер.

Кроме того, на встрече переговорщики подтвердили стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц до новогодних и рождественских праздников.

Как сообщалось ранее, ранее ТКГ уже договаривалась о перемирии к началу нового учебного года. Оно начало действовать с 1 сентября, однако уже в первые часы было нарушено боевиками "ДНР/ЛНР". До этого на Донбассе действовало "хлебное" перемирие, приуроченное сбору урожая, которое тоже не пролилось долго.