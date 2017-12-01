Россия готова вернуть своих офицеров в СЦКК, но при ряде условий

Российская сторона заявила о готовности вернуть своих офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня на Донбассе, однако при условии соблюдения ряда условий.

Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук.

Отметим, в Минске сегодня проходит последнее в текущем году заседание Трехсторонней контактной группы.

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п.", - написал он.

Марчук подчеркнул, что заявление РФ о выходе из СЦКК встревожило и Украину, и ряд западных стран.

Также он сообщил, что все затраты на содержание российских офицеров в СЦКК несла Украина, в том числе и гарантировала им безопасность.

Сегодня утром в Госпогранслужбе сообщили о том, что все 74 российских офицера, входившие в состав СЦКК, покинули Украину. Одному из них даже запретили въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.