РФ отказала Украине в выдаче политзаключенных Клыха, Карпюка и Чирния

Российская Федерация отказала Украине в выдаче политзаключенных Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния.

Об этом в Facebook написал заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов.

"Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда. До этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выговского", - написал он.

Петухов заявил, что такие действия России являются нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года, поэтому Украина обратилась к России в письменной форме с требованием добросовестно выполнять свои международные обязательства.

"Пока продолжается политически мотивированное преследование украинцев в России должны действовать персональные санкции, а Россия не может возвращаться на международные площадки, из которых она была исключена", - добавил он.