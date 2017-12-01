Претензии российского газового монополиста "Газпром" по поставкам газа на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей на данный момент составляют около 1,3 миллиарда долларов США.

Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает РБК-Украина.

"Газпром" добивается того, чтобы Стокгольмский арбитражный суд не принимал никакого решения относительно объемов поставок газа на оккупированные территории Донбасса в рамках судебного спора с НАК "Нафтогаз Украины" "Газпром" говорит, что не нужно принимать никакого решения относительно объемов газа, поставленного на оккупированные территории", - заявил Витренко.

По его словам, украинская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что любые расчеты должны проходить путем умножения цены газа на его объем. "Не зная объемов, нельзя сказать, кто, кому и что должен", - отметил Витренко.