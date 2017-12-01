«ЛНР» создала свою группу при СЦКК после ухода россиян

Группировка «ЛНР» решила создать свое представительство при Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Такое решение в группировке объяснили тем, что российские офицеры покинули сегодня неподконтрольную территорию и более не участвуют в работе СЦКК.

«В связи с отзывом представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) и обострившейся ситуацией на линии соприкосновения, а именно многочисленными разрушениями жилого фонда и инфраструктуры и наличием трех раненых за минувшие сутки, было принято решение создать представительство ЛНР при СЦКК. В его функции будет входить фиксация нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, а также последствий обстрелов», - цитирует сайт ЛИЦ сообщение от силовиков «ЛНР».

Как сообщалось ранее, что в задачи СЦКК входила не только фиксация нарушений «режима тишины», но и установление контакта между сторонами конфликта для устранения последствий обстрелов.

В состав СЦКК официально не входят представители группировок «ЛНР» и «ДНР».

Представитель группировки «ДНР» Денис Пушилин ранее сообщил, что члены незаконных вооруженных формирований от «ДНР» (он назвал их «донецким представительством») в Совместном центре готовы продолжать работать.