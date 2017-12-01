Обстрел Новолуганского: ГПУ заявляет о доказательствах использования российского оружия

После обстрелов Новолуганского (Бахмутский район Донецкой области) найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы "Град", которые не принадлежат Украине.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

Сообщается, что следственной группой в ходе осмотра места происшествия выявлены факты присутствия Вооруженных сил Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины. В частности, после обстрелов найдены обломки снарядов и реактивных двигателей системы "Град" с маркировками, которые согласно информации Министерства обороны Украины на вооружении Вооруженных сил Украины никогда не находились.