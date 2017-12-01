Главари «Л/ДНР» и «руководители» Крыма остаются гражданами Украины

Главари террористических группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Леонид Пасечник до сих пор являются гражданами Украины. Это же касается и бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого, а также назначенных Россией «руководителей» аннексированного Крыма Сергея Аксенова и Владимира Константинова.

Об этом говорится в ответе Администрации Президента Украины на запрос 112 Украина.

«Материалы о прекращении гражданства Украины указанных в запросе лиц на рассмотрение Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства в установленном законодательством порядке не поступали», - говорится в тексте документа.

В АП пояснили, что согласно закону Украины «О гражданстве», установление принадлежности к гражданству, принятие решение о его приобретении, ведении учета лиц, которые приобрели либо прекратили гражданство, осуществляется Государственной миграционной службой, Министерством иностранных дел, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями.

В «Л/ДНР» уже длительное время выдают собственные «паспорта граждан», которые на официальном уровне признала лишь Россия. В Крыму же с начала аннексии полуострова массово выдавали жителям полуострова российские паспорта.

Въезд на территорию Украины гражданам с «паспортами Л/ДНР», а также паспортами гражданина России, выданными в аннексированном Крыму, запрещен.