Гройсман заявил об эвакуации жителей Новолуганского

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверил, что правительство сделает все необходимое для того, чтобы помочь пострадавшим в поселке Новолуганское от обстрелов со стороны боевиков.

«Террористы обстреляли из "Градов" жилые кварталы Новолуганского. Сейчас мы вынуждены эвакуировать наших граждан. Правительство сделает все от себя зависящее, чтобы помочь тем, кто сейчас нуждается в помощи. Все необходимые материалы и средства для восстановления домов будут предоставлены», — написал глава правительства на странице в Facebook.

Напомним, что председатель Донецкой областной ВГА Павел Жебривский привел данные по состоянию на утро 19 декабря: «От вражеских "Градов" пострадали 29 частных домов на улице Мичурина, Пушкина и Сергиенко; 5 пятиэтажек в кварталах Молодежном и Дружбы, 4 двухэтажки на улице Школьной и в квартале Солнечный».

Кроме того, повреждены школа, детский сад, фельдшерский пункт, обесточена котельная, в результате чего 300 абонентов остались без тепла, перебит водопровод на одну улицу. По 840 адресам отсутствует электроснабжение, в основном, в частном секторе, в многоэтажках электричество есть, — написал Жебривский на странице в Facebook.