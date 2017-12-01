ОБСЕ: Мы дальше от решения конфликта в Донбассе, чем когда-либо

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что с начала конфликта в Донбассе стороны удалились от его решения "больше, чем когда-либо".

Об этом Хуг сказал сегодня на брифинге, сообщает Радио Свобода.

"Мы видим, что насилия становится все больше, а минских договоренностей придерживаются все меньше. К сожалению, после трех с половиной лет пока мы отдалились от решения конфликта больше, чем когда-либо. Ему не видно конца в обозримом будущем", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ.

По его данным, на прошлой неделе нарушений режима прекращения огня было на 25% больше, чем за предыдущую неделю.

"Это самый высокий показатель с марта. Обострение продолжается и на текущей неделе", - сообщил Хуг.