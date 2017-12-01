В Киеве вышел в прокат фильм литовского режиссера о событиях на Донбассе

С 14 по 20 декабря в украинский прокат вышла военная драма «Иней», которая стала первым международным проектом о войне на Донбассе, режиссера Шарунаса Бартаса с Ванессой Паради и Анджеем Хирой.

Отмечается, что фильм покажут в режиме доэкранного показа в кинотеатре «Жовтень» для изучения зрительского спроса. Ленту показывают на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Фильм «Иней» является копродукцией Литвы, Украины, Франции и Польши. Он рассказывает историю литовца, который доставляет на Донбасс гуманитарную помощь для украинских военных.

Лента стала одним из победителей 8-го питчинга (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов) Госкино. Съемки проходили в районах, приближенных к зоне АТО. В сентябре Оскаровский комитет Литвы выставил «Иней» на «Оскар»