Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 15-16 декабря 2017 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. "По данным Укргидрометцентра, 15 декабря в Карпатах сильный дождь и мокрый снег, в вісокогорье Карпат порывы ветра 30-35 м/с, метели", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что на Закарпатье, в горных районах Львовской и Ивано-Франковской областей ночью 16 декабря ожидается сильный дождь и мокрый снег, в вісокогорье - очень сильный снег.