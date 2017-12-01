НАБУ задержало на взятке судью в Донецкой области

В Донецкой области детективы НАБУ задержали на взятке одного из городских судей.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 декабря 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции в Донецкой области под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили и задержали сразу после получения неправомерной выгоды председателя одного из городских судов Донецкой области”.

Также был задержан адвокат, который в совершении данного правонарушения выполнял роль посредника.

Отмечено, что судья вместе с адвокатом получили взятку за вынесение решения о непривлечении физического лица к административной ответственности.

Оба человека задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным лицам о подозрении.