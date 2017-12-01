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За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрела

Сегодня, 09:12 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружение танка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook. 

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора. В результате вражеских обстрелов, двое украинских защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы", - сообщили в штабе АТО. 

Так, на Луганском направлении в вечернее время боевики вели огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Также режим перемирия нарушался НВФ возле Светлодарска. Тем временем, на Донецком направлении боевики били по украинским защитникам в пригороде Марьинки.

 "Здесь, в первой половине дня, агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по нашим оборонным укреплениям в этом районе стрелял танк", - добавили в штабе АТО. Неспокойно было и вблизи Песков, Верхнеторецка, Водяного, Лебединского и Талаковки.


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