За сутки в АТО зафиксировано 24 обстрела

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе продолжают нарушать перемирие, применяя запрещенные минометы и вооружение танка. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора. В результате вражеских обстрелов, двое украинских защитников получили ранения, еще двое - боевые травмы", - сообщили в штабе АТО.

Так, на Луганском направлении в вечернее время боевики вели огонь вокруг Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Также режим перемирия нарушался НВФ возле Светлодарска. Тем временем, на Донецком направлении боевики били по украинским защитникам в пригороде Марьинки.

"Здесь, в первой половине дня, агрессор неоднократно вел огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по нашим оборонным укреплениям в этом районе стрелял танк", - добавили в штабе АТО. Неспокойно было и вблизи Песков, Верхнеторецка, Водяного, Лебединского и Талаковки.