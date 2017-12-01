Суд в Луганской области заслушал свидетеля по делу Ефремова

В Старобельском районном суде Луганской области состоялось очередное заседание по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины в Facebook.

Отмечается, что в четверг, 14 декабря 2017, в ходе судебного заседания был допрошен свидетель обвинения - депутат Луганского областного совета.

"В ходе допроса свидетель сообщил об обстоятельствах проведения митингов в Луганске под флагами Партии регионов в конце 2013 начале 2014 годов против евроинтеграции и рассказал обстоятельства выступления Ефремова на митинге в Луганске 22 февраля 2014 года. Также свидетель предоставил информацию о заседании сессий Луганского областного совета в первой половине 2014 года", - сообщает прокуратура. Следующее заседание, во время которого запланированы допросы свидетелей, состоится 18 декабря 2017 в 13:30.