В Донецкой области суд приговорил к 15 годам россиянина за убийство украинских военных в зоне АТО

Артемовский горрайонный суд Донецкой области засудил до 15 лет россиянина за убийство украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук, сообщает пресс-служба ГПУ.

"По результатам судебного рассмотрения Артемовским горрайонным судом Донецкой области вынесен обвинительный приговор, которым гражданин Российской Федерации признан виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины, и назначена реальная мера наказания в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении. Как отмечается, россиянин, находясь в г. Красный Луч Луганской области, в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с боевиками ЛНР по обеспечению обслуживания и функционирования военной техники одного из батальонов боевиков.

Так, россиянин обслуживал и управлял танком Т-64-Б, экипаж которого осуществлял обстрел украинских позиций вблизи г. Санжаровка Донецкой области, в результате чего получили телесные повреждения и погибли военнослужащие Вооруженных сил Украины. "В результате боевого столкновения танк Т-64-Б, которым руководил указанный гражданин, был обезврежен украинскими военными, а последнего задержали", - отметил Сторожук.