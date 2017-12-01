«ДНР» обещает отдать останки пассажиров сбитого МН17 Нидерландам

Боевики «ДНР» обещают передать Нидерландам недавно найденные останки жертв катастрофы малайзийского Boeing MH17, сбитого летом 2014 года над оккупированным Донбассом

Об этом сообщает медиаресурс «ДНР».

«Недавно найдены останки тел погибших в результате крушения малайзийского Boeing под Торезом. Мы готовы передать их голландской стороне, если они к нам обратятся за этим. Я думаю, что они должны проявить какой-то интерес к этому», — сказал начальник «следственного управления прокуратуры» боевиков Роман Белоус.

В «ДНР» отметили, что фрагменты костей обнаружил в районе села Грабово гражданин США Патрик Ланкастер.

5 июня группа Bellingcat опубликовала два новых отчета по MH17, доказывающих причастность России к уничтожению малайзийского лайнера в небе над Донбассом в 2014 году.

По данным расследователей, ключевым организатором транспортировки российского «Бука» в Украину с территории РФ был командир «ДНР» Сергей Дубинский, известный под прозвищем «Хмурый».

Министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп заявила, что виновники аварии рейса МН17 Malaysia Airlines в Донбассе могут быть осуждены заочно.

Эксперты Bellingcat в докладе к третьей годовщине катастрофы рейса MH17 назвали «Бук» вооруженных сил России единственным правдоподобным кандидатом на роль установки, которая сбила Boeing.

Депутат парламента Нидерландов от партии «Христианско-демократический призыв» Питер Омтзихт написал текст обращения так называемого свидетеля падения MH17 к родственникам погибших.

Ключевым фигурантом дела о крушении самолета может быть российский генерал-полковник Николай Ткачев.