«ДНР» осудила донецкого преподавателя на 11 лет по обвинению в шпионаже

Группировка «ДНР» осудила жителя Донецка к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже. Такое решение было принято «Военным трибуналом на правах палаты Верховного суда ДНР», сообщает «генпрокуратура» группировки.

«В феврале 2016 года осужденный, поддерживая агрессивную политику Украины в отношении народа Донбасса, проявляя личную инициативу, направил электронное письмо на почту сайта «Stopterror», администратором которого является Служба безопасности Украины, где сообщил о своем желании сотрудничать с иностранной разведкой, а именно – собирать на территории республики и передавать сведения военного характера», – утверждают в «ДНР».

Отмечается, что мужчина преподавал в Донецкой академии автомобильного транспорта и работал в приемной комиссии.

«Выполняя задание СБУ, в период с февраля по октябрь 2016 года, он осуществлял сбор и последующую передачу каналами электронной почты сведений о перемещении военной техники и о военнослужащих ДНР, проходящих лечение в медицинских учреждениях, а также о военнослужащих из числа абитуриентов Донецкой академии автомобильного транспорта, где осужденный являлся председателем приемной комиссии», – заявили в «ДНР».