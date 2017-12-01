На Луганщине произошло масштабное отключение электричества

В Луганской области сегодня, 14 декабря 2017 года, произошло масштабное отключение электричества.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Луганского энергетического объединения" в Facebook.

"Сегодня, 14 декабря, в результате разгрузочных мероприятий на при отключении ВЛ-220 кВ "ЛуТЕС-Лисичанска", были обесточены потребители в ряде городов Луганской области", - говорится в сообщении. Согласно информации пресс-службы, потребители были отключены в городах Северодонецк (24929 абонентов), Лисичанск (13581 абонентов), Рубежное (11319 абонентов), Новодружеск (1879 абонентов), а также в поселке Сиротино (674 абонента). Отмечается, что обесточивание произошло в 7:15 и продолжалось около часа - так, Лисичанск и Новодружеск получили электричество уже в 8:06, а Северодонецк - в 8:42. Последним было подключено Рубежное - в 8:58.

Так, разгрузка сети требовалось для проведения плановых мероприятий по расчистке трассы от веток и деревьев. Из-за отсутствия средств в течение года энергетики не смогли подготовиться к осенне-зимнему периоду, что уже проявляется в виде многочисленных аварий на электросетях - при малейших проявлениях непогоды. При этом существуют большие трудности с восстановлением электроснабжения.