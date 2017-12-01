«Фантом» Луганщины остановил незаконную реализацию бензина

Вчера, 13.12.2017, сотрудники фискального наряда спецподразделения «Фантом» Главного управления ГФС в Луганской области в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление фактов нарушения требований налогового законодательства Украины, выявили факт незаконного хранения и реализации горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Установлено, что житель с. Чугинка Станично-Луганского района Луганской области с целью получения прибыли без регистрации субъектом предпринимательской деятельности и без соответствующих разрешительных документов в частном доме хранил и реализовывал бензин марки А-92 по цене 24 грн за литр.

Выявлено 330 литров бензина на общую сумму почти 8 тыс. грн. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Горюче-смазочные материалы изъяты до принятия решения судом.