В оккупированном Первомайске из-за обстрелов разрушен жилой дом (фото)

«ЛНР» обвинила украинскую сторону в обстреле города Первомайск в Луганской области. Как пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, в результате обстрела ранены двое мирных жителей, кроме этого, снарядом разрушен жилой дом.

Сообщается, что в частный дом, где проживает семья с двумя детьми, попало 2 крупнокалиберных артиллерийских снаряда. Дверь в комнату, где находился старший ребенок, засыпало камнями. В доме также разрушена крыша и частично стены.

В «ЛНР» ранее заявляли, что готовят план эвакуации жителей Первомайска на случай продолжения обстрелов.