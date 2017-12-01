Дуда: Польша поддерживает введение миротворцев ООН на Донбасс

Дуда: Польша поддерживает введение миротворцев ООН на ДонбассВчера, 15:26
Президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что Польша поддерживает введение миротворцев Организации объединенных наций на Донбасс.
Об этом по итогам встречи Дуды и президента Украины Петра Порошенко сообщает пресс-секретарь главы Украины Святослав Цеголко в Twitter. "Польша поддерживает введение миротворцев на Донбасс", - заявил Дуда.
По его словам, миротворцы должны быть на всей территории оккупированного Донбасса для выполнения минских договоренностей