Тигипко купил «Сбербанк» в Украине

«Сбербанк» объявил о продаже своей доли акций в украинском ПАО «ВиЭс Банк». Об этом сообщает пресс-служба «Сбербанка» России.

«Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО «ВиЭс Банк» (Украина) Группе «ТАС».

Сделка была одобрена Антимонопольным комитетом Украины, Национальным банком Украины, а также Европейским центральным банком. Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины», — сообщили в финучреждении.

В сообщении отмечается, что сделка окажет нематериальное влияние на финансовые показатели Группы Сбербанк.

Напомним, АМКУ разрешил С. Тигипко купить акции «дочки» российского «Сбербанка» — ПАО «ВиЭс Банк» (VS Bank).