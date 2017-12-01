Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб сообщил, что пока не думает о продлении контракта с луганским клубом.

Об этом сообщает SportArena. Текущее трудовое соглашение наставника с луганчанами истекает в июне следующего года, но стороны пока что не садились за стол переговоров.

"Президент уже спрашивал об этом, ведь осталось полгода. Но, считаю, что сначала надо выполнить задачи на сезон, а потом думать о контракте. Поверьте - это не самое главное. У меня прекрасные отношения с президентом. Мы всегда смотрели друг другу честно в глаза", - сказал Вернидуб. 51-летний специалист возглавляет "Зарю" с ноября 2011 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда впервые в истории финишировала на третьем месте в чемпионате Украины, а также второй год подряд пробилась в групповой раунд Лиги Европы