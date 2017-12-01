Суд Черновицкой области приговорил жителя Донецка Донецкой области к 11 годам тюремного заключения.

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

"В суде доказано, что обвиняемый с мая является членом террористической организации "ДНР" и в составе незаконного вооруженного формирования "бригада Восток", затем - "11 ОМСП", принимал активное участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил Украины под Саур-Могилой, вблизи Донецкого аэропорта, Горловки, Песков, Ясиноватой, Авдеевки и других населенных пунктов Донецкой области, а также непосредственно руководил действиями незаконных вооруженных формирований террористов на одном из участков линии соприкосновения", - говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации).