С начала конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек

С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысяч человек.

Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Сообщается, что в общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года зафиксировано 10 303 погибших и 24 778 раненых. Эта цифра включает военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских и членов незаконных вооруженных групп.

По данным ООН, всего с начала АТО на Донбассе погибли 2 523 гражданских: 1 399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек и 149 взрослых, чей пол не установлен. Еще 298 гражданских, в том числе 80 детей, погибли в результате крушения рейса МН17 в июле 2014 года. Общее число раненых среди мирных жителей в связи с конфликтом оценивается на уровне 7-9 тыс. человек.