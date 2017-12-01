Часть ОРЛО останется без воды

"Лугансквода" с 12 по 15 декабря ограничит водоснабжение ряда населенных пунктов на оккупированной территории Луганской области в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе, пишут сепаратистские СМИ.

"12 декабря в 6.00 и, ориентировочно, до 6.00 13 декабря будет прекращена подача воды по водоводу Славяносербская насосная станция третьего подъема – насосная станция четвертого подъема Алчевска в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ на магистральном водоводе диаметром 1200 мм", - говорится в сообщении.

После завершения ремонтно-восстановительного этапа будет проведен комплекс технологических работ по обеззараживанию, заполнению и опрессовке водовода. Ориентировочное время вхождения в рабочий режим водоснабжения — до 6.00 15 декабря.

На указанный период времени будет сокращена подача воды потребителям Алчевска – на 40%; Стаханова, Кировска, Красного Луча, Антрацита – на 50%; Брянки – на 70%.

Полностью отсутствовать водоснабжение с 12 по 15 декабря будет в Перевальске, Артемовске, Зоринске, в поселках Перевальского и Славяносербского районов.