В Мещанском райсуде Москвы начался судебный процесс по делу о попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевской бульваре в центре города. Об этом сообщает «Коммерсант».

«В Мещанском райсуде Москвы начался судебный процесс по скандальному делу бизнесменов Дмитрия Лисаковського (был в «ДНР» под позывным «Гудвин» – ред.) И Петра Чихун, обвиняемых в попытке рейдерского захвата особняка в центре столицы. Третьим подсудимым стал их знакомый Михаил Чернов, который уже отбывает срок за совершенное ранее попытку завладеть этой же зданием», – говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже вторая группа «захватчиков» элитного здания, расположенного рядом с Храмом Христа Спасителя. Ранее по этому делу были осуждены несколько бизнесменов, и еще несколько, включая партнера Чихун по «ДНР» Дмитрия Лисаковского (Гудвина), были под следствием. Чихун и Лисаковський числились партнерами в одной из юридических фирм. Опасаясь преследования, Лисаковський сбежал на Донбасс, где возглавлял «подразделение воздушной разведки» под позывным «Гудвин». Также Лисаковский и Чихун называли себя представителями «ДНР» в Международном уголовном суде при ООН