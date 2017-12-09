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В зоне АТО за сутки ранены 5 военных

Сегодня, 14:49 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки, 10 декабря 2017 года, в результате боевых действий получили ранения и травмы пять украинских военнослужащих, погибших нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"В результате вражеских обстрелов под Авдеевкой двое наших защитников получили ранения. Еще трое украинских военнослужащих в районе населенного пункта Пески и Лозовое получили контузии", - сообщил Мотузяник.


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