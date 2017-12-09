Разведка назвала количество кадровых российских военных на Донбассе

На оккупированный Донбасс прибыли еще 120 кадровых российских военных.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает пресс-служба ведомства.

По словам Скибицкого, российские военные будут занимать командные должности в так называемых "армейских корпусах" самопровозглашенных "республик".

Он также отметил, что кадровыми российскими военными комплектуются должности командиров бригад, их заместителей и командиров батальонов.

Также он подчеркнул, что на сегодня на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в составе террористически оккупационных войск находятся свыше 3000 кадровых российских военных.