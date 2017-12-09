В Донбассе погиб доброволец УДА

Вчера, 10 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке страны на 26-м году жизни погиб боец Украинский добровольческой армии Виктор Зельманович. Подтвержденную информацию об этом у себя в Facebook обнародовал его земляк Владимир Федоренко.

"Вечная память. Зельманович Виктор (Друг Зеля), боец Украинский добровольческой армии. Погиб, защищая независимость Украины", - пишет он

Зельманович родился 3 ноября 1992 года в пгт Домановка Николаевской области.